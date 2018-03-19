Шведский футбольный союз ожидает приезд на игры ЧМ-2018 в России более четырех тысяч болельщиков Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шведский футбольный союз ожидает приезд на игры Чемпионата мира по футболу 2018 года в России более четырех тысяч болельщиков. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 20 марта 2018 года.

Согласно информации, и.о. заместителя губернатора региона Дмитрий Сватковский встретился с делегацией посольства Швеции в России во главе с советником по экономическим вопросам Бьорном Кавальковым-Хальварссоном.

"Нам очень приятно, что не только мы, но и многие жители Швеции в ближайшее время смогут посетить ваш город и насладиться его красотой, доброжелательностью нижегородцев. На данный момент Шведский футбольный союз продал на матчи Чемпионата 2 100 билетов, всего мы ожидаем в дни турнира более четырех тысяч шведских болельщиков в России, в том числе в Нижнем Новгороде", - сказал Кавальков-Хальварссон.

Также он сообщил, что проведение Чемпионата позволит познакомить нижегородцев с шведской культурой, в частности с детской литературой и музыкой.

По словам Сватковского, некоторые мероприятия в рамках этой культурной программы возможно организовать на фестивале болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского. "В преддверии Чемпионата мира по футболу наша область ощущает повышенный интерес со стороны международного сообщества. В феврале приезжали представители Южной Кореи и Швейцарии, сегодня - шведские партнеры. Нижегородский оргкомитет ЧМ-2018 возглавляет глава региона Глеб Никитин, который считает подготовку к турниру одной из приоритетных задач правительства Нижегородской области. Здесь самое главное обеспечить комфорт и безопасность как нижегородцев, так и приезжих гостей. Мы рассчитываем, что Чемпионат мира станет отправной точкой развития туризма. По итогам прошлого года туристско-экскурсионный поток в регион составил 1,9 миллиона человек, мы уверены, что в 2018 году этот показатель превысит 2 миллиона человек", - заявил Сватковский.

Визит делегации организован с целью знакомства представителей Швеции с инфраструктурой Нижегородской области, в том числе спортивными объектами, которые будут задействованы в регионе в период проведения Чемпионат мира по футболу.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

Напомним также, что в рамках групповых матчей в Нижнем Новгороде выступят сборные Швеции, Южной Кореи, Аргентины, Хорватии, Англии, Панамы, Швейцарии и Коста-Рики.