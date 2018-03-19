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Общество

Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны г.о. Бор из-за ДТП 21 марта

21 марта 2018 11:49  [225] Общество

Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны г.о. Бор 21 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец.

Он также сообщил, что движение по Борскому мосту было парализовано в течение 30 минут.

По словам начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Игоря Михайлушкина, затруднение движения было вызвано произошедшим ДТП. В 11:05 пострадавшие в ДТП автомобили были убраны с проезжей части.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 11:45 затруднение движения наблюдается на протяжении около 5,5 км от Борского моста до п. Неклюдово.

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