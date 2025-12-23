Лыковую дамбу открыли для проезда после ремонта трамвайных путей

Фото:
Реконструкция трамвайных путей на Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде подошла к концу, сообщили 23 декабря в ООО "Экологические проекты".
Подрядчик заменил рельсы и во временном исполнении заасфальтировал примыкающие к путям участки. Уложить асфальт в постоянном исполнении планируется при наступлении благоприятной погоде весной-летом.
Транспортные ограничения на данном участке полностью сняты.
Ранее сообщалось, что запустить трамваи по городскому кольцу могут в конце 2025 года или в новогодние праздники. Пока же трамваи №2 курсируют от площади Лядова до Черного пруда и обратно. При этом реконструкция путей на Зеленском съезде закончится весной 2026 года.
С 15 декабря началась перекладка трамвайных путей на участке от Комсомольской площади до парка "Дубки".
Напомним, что губернатор Глеб Никитин поручил ускорить реконструкцию путей.
