Общество

В Кремле озвучили результаты блокировки звонков в иностранных мессенджерах

23 декабря 2025 17:40 Общество
В Кремле озвучили результаты блокировки звонков в иностранных мессенджерах

Внедрение ограничений на голосовые звонки в международных мессенджерах помогло уменьшить количество случаев кибермошенничества в России. Такую информацию на заседании центрального штаба Народного фронта озвучил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, передаёт 360.ru.

За последний год российские пенсионеры потеряли 400 млрд рублей из-за мошенников, часть из которых была направлена на нужды ВСУ. Новиков отметил, что блокировка голосовых звонков в иностранных мессенджерах способствовала снижению числа таких преступлений.

Он считает, что меры, принятые Роскомнадзором, являются эффективными. Однако он также указал на новую проблему — увеличение числа преступлений среди несовершеннолетних, которые вовлекаются в диверсионные действия за вознаграждение. Новиков подчеркнул, что для решения этой проблемы необходим цифровой суверенитет и надёжная отечественная платформа для общения.

Напомним, с августа этого года Роскомнадзор ограничивает звонки через Telegram и WhatsApp* для борьбы с мошенничеством, вымогательством и вовлечением в диверсионные и террористические действия.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

