Аналитики определили операторов-лидеров цифровой безопасности для нижегородцев

23 декабря 2025 16:07 Общество
Фото: freepik.com

Эксперты российского аналитического агентства J’Son & Partners Consulting провели ежегодное исследование цифровых сервисов безопасности, которые предоставляют отечественные операторы связи и экосистемные компании.

Оценка проводилась по нескольким критериям, включая полноту предложений и эффективность их работы. Наивысший балл в исследовании (45,8 из 50) получил МТС. Он опередил конкурентов, среди которых "Мегафон" и Т2.

Аналитики отмечают, что МТС предложил наиболее комплексный подход к цифровой защите. Особенно сильные позиции он продемонстрировал в таких категориях, как блокировка спама и противодействие телефонному мошенничеству.

В рамках исследования также была проведена проверка систем антифрод-защиты. И здесь МТС показала лучшие результаты. Компания лидирует по скорости распознавания мошеннических схем в реальном времени, точности срабатывания и частоте успешного блокирования угроз.

Ключевым элементом, обеспечившим высокую эффективность, стала функция "Безопасный звонок". Этот инструмент, встроенный в сервис "Защитник", в режиме реального времени предупреждает абонента о риске мошенничества, позволяя принять взвешенное решение и прервать звонок.

Специалисты подчеркивают, что подобный подход помогает не только оперативно выявлять угрозы, но и снижать число ложных срабатываний, сохраняя комфорт пользователей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
мошенники МТС Сотовые операторы
