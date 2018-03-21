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Культура и отдых

Серия картин цикла "Майтрейя" Николая Рериха вернулась в Нижний Новгород после длительной вставки

21 марта 2018 18:08  [69] Культура и отдых
Серия картин цикла Майтрейя Николая Рериха вернулась в Нижний Новгород после длительной вставки

Серия картин цикла Майтрейя Николая Рериха вернулась в Нижний Новгород после длительной вставки

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Серия картин цикла "Майтрейя" Николая Рериха вернулась в Нижний Новгород после длительной вставки. Об этом журналистам рассказала заведующая реставрационной мастерской НГХМ Марина Коротаева 21 марта.

Цикл из восьми картин является частью коллекции, которая в 1936 году по завещанию писателя Максима Горького была передана художественному музею.

Как пояснила Коротаева, картины после длительной поездки на выставку из-за смены климата не менее полугода должны находиться в горизонтальном положении, а также перенести реставрационные работы по восстановлению красочного слоя.

"Холсты очень тонкие, а красочный слой объемный. Чтобы их сохранить, и чтобы не было лишнего реставрационного вмешательства, они должны отлежаться. Технология написаний данных произведений сложная и хрупкая. Чтобы сохранить холсты, их необходимо сохранять в определенном микроклимате. Они со временем вернутся в постоянную экспозицию нижегородского музея, но это не будет очень быстро", - подвела итог специалист.

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