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Общество

Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 22 марта автомобили с проезжей части для уборки снега

21 марта 2018 19:04  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 21 на 22 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Автозаводском районе на пр. Ленина, ул. Монастырка, ул. Колхозная, ул. Лескова; в Канавинском районе на ул. Бетанкура, ул. Самаркандская, ул. Кузбасская; в Ленинском районе на ул. Кировская, ул. Снежная, ул. Самочкина, ул. Премудрова, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов; в Московском районе на ул. Куйбышева; в Нижегородском районе на ул. Максима Горького, ул. Музейная, ул. Звездинка, ул. Ильинская, пл. Горького, ул. Решетниковская, пл. Минина; в Приокском районе на ул. Шатковская; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Уссурийская, ул. Корнилова, ул. Васюнина, ул. Академика Сахарова, ул. Бориса Панина; в Сормовском районе на ул. Рыбакова, бульваре Юбилейный, ул. Энгельса.

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