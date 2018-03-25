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Общество

Прокуратура внесла представление директору нижегородской школы-интерната №1 в связи с неоднократным побегом детей

26 марта 2018 08:35  [411] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление директору cпециальной (коррекционной) школы-интерната № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 26 марта 2018 года.

Согласно информации, прокуратура Советского района провела проверку в интернате по фактам неоднократного самовольного ухода несовершеннолетних воспитанников.

"Установлено, что индивидуально профилактическая работа проводилась с воспитанниками формально и не соответствовала требованиям ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Планирование воспитательной работы осуществлялось без учета индивидуальных особенностей подростков, их склонности к бродяжничеству", - говорится в сообщении.

По итогам проверки директору школы было внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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