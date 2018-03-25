Маршрутка сбила женщину в Советском районе Нижнего Новгорода 26 марта Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршрутка сбила женщину в Советском районе Нижнего Новгорода 26 марта 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 19:45 на ул. Козицкого, 8. Согласно информации, 25-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №41, сбил женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате 34-летняя женщина-пешеход получила перелом руки.