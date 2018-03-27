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Экономика

Правительство РФ направит 400 тысяч рублей на проект капремонта фасадов здания казначейства в Нижнем Новгороде

27 марта 2018 18:41  [50] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ направит 400 тысяч рублей на проект капремонта фасадов здания управления федерального казначейства по Нижегородской области (Нижний Новгород, Кремль, корпус 1а). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, торги назначены на 6 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 399,7 тысячи рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Проект реставрации должен быть подготовлен в течение трех месяцев.

Здание казначейства является объектом культурного наследия регионального значения. Выполнено в стиле модерн. Первоначальное каменное здание на месте существующего было построено в 1785 году. Значительно перестроено оно было в 1838 году. Подвергалось переделыванию в 1845-1855 годы, 1872-1875 годы. Существующий облик здание приобрело в 1905-1910 годах, когда оно было перестроено архитектором Николаем Вишняковым для размещения в нем городской телефонной станции.

Напомним, ООО "Фрегат" выполнит ремонт крыш шести башен Нижегородского кремля.

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