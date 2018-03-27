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Общество

Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 28 марта автомобили с проезжей части для уборки снега

27 марта 2018 19:03  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 27 на 28 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Канавинском районе на метромосту с подходами, ул. Октябрьской Революции, ул. Зимина; в Ленинском районе на пр. Ленина, б. Заречный, ул. Адмирала Макарова; в Нижегородском районе на ул. Ошарская, ул. Ильинская, ул. Ульянова, ул. Большая Покровская, пл. Горького, ул. Звездинка; в Приокском районе на ул. 40 Лет Победы, ул. Ларина, ул. Полевая; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Саврасова, ул. Корнилова, ул. Васюнина.

В Автозаводском, Московском и Сормовском районах вывоз снега не планируется.

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