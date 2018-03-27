Тюменская компания займется установкой дорожных знаков к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ООО "Меганефть" займется установкой дорожных знаков к Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок 27 марта 2018 года.

По итогам аукционов победителем стала компания "Меганефть", которая предложила наименьшую цену контракта - 16 млн 220 тысяч рублей. Всего в аукционе принимало участие пять компаний: ООО "Меганефть", ИП М.С. Куприянов, ООО "АДС-НН", ООО "ДОРЗНАКСЕРВИС НН", ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИК". Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 23,5 млн рублей.

В материалах сообщалось, что работы включают в себя монтаж бесфундаментных дорожных знаков на металлических стойках на маршрутах движения клиентских групп FIFA, а также на центральных площадях и магистралях города. В число улиц для размещения данных знаков также входят Канавинский мост и метромост.

СПРАВКА:

ООО "Меганефть" зарегистрировано в Тюмени в 2003 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Директор - Алексей Вячеславович Рагозин. Учредители – Алексей Вячеславович Рагозин и ЗАО "ЗАВОД ТЮМЕНЬРЕМДОРМАШ". Основной вид деятельности - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно- техническим оборудованием. В числе дополнительных видов деятельности - работы по сборке и монтажу сборных конструкций.