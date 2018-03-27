Последние новости рубрики Общество
28 марта 2018 15:22  [9] Подмосковная компания займется содержанием ливневок на маршруте следования клиентских групп FIFA в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 15:12  [47] Жители Зеленого города в Нижнем Новгороде собрали 100 тысяч рублей для софинансирования ремонта дороги
28 марта 2018 13:53  [478] Тюменская компания займется установкой дорожных знаков к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 13:43  [106] "Зоозащита-НН" получило контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2018 году
28 марта 2018 13:40  [98] Почти 200 домов в Нижнем Новгороде останется без электричества в связи с плановым ремонтом 28 марта
28 марта 2018 13:34  [93] Бюджетный комитет Думы Дзержинска Нижегородской области выступил за снижение налогов для продавцов продуктов в поселках
28 марта 2018 13:23  [197] Роспотребнадзор выявил вдвое больше нарушений при оказании платных медуслуг в Нижегородской области в 2017 году
28 марта 2018 12:47  [619] АО "ОДЖС" завершило строительство девятиэтажного жилого дома на ул. Касьянова в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 11:05  [545] Нижегородская администрация намерена выделить более 9 млн рублей на патрулирование Канавинского моста в 2018 году
28 марта 2018 10:57  [832] Директор Японского центра в Нижнем Новгороде Акихико Сатаке покидает свой пост
Общество

Тюменская компания займется установкой дорожных знаков к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

28 марта 2018 13:53  [478] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ООО "Меганефть" займется установкой дорожных знаков к Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок 27 марта 2018 года.

По итогам аукционов победителем стала компания "Меганефть", которая предложила наименьшую цену контракта - 16 млн 220 тысяч рублей. Всего в аукционе принимало участие пять компаний: ООО "Меганефть", ИП М.С. Куприянов, ООО "АДС-НН", ООО "ДОРЗНАКСЕРВИС НН", ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИК". Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 23,5 млн рублей.

В материалах сообщалось, что работы включают в себя монтаж бесфундаментных дорожных знаков на металлических стойках на маршрутах движения клиентских групп FIFA, а также на центральных площадях и магистралях города. В число улиц для размещения данных знаков также входят Канавинский мост и метромост.

СПРАВКА:
ООО "Меганефть" зарегистрировано в Тюмени в 2003 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Директор - Алексей Вячеславович Рагозин. Учредители – Алексей Вячеславович Рагозин и ЗАО "ЗАВОД ТЮМЕНЬРЕМДОРМАШ". Основной вид деятельности - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно- техническим оборудованием. В числе дополнительных видов деятельности - работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph