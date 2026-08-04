Прокуратура добилась закрытия скандального пансионата в Арзамасе Общество

Фото: прокуратура Нижегородской области

Арзамасский горсуд обязал прекратить деятельность пансионата для пожилых людей, на который ранее пожаловались родственники проживающих там.

В суде был рассмотрен иск прокурора к ООО СК «Русь», Татьяне Лебедевой, индивидуальным предпринимателям Марине Соловьевой и Елене Тюриной о прекращении деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами в пансионате «Уютный дом» в Арзамасе.

Установлено, что предприниматель Марина Соловьева открыла пансионат в нежилом помещении, взятом в аренду у другой бизнесвумен Елены Тюриной. Пансионат работал с нарушением требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства. На момент рассмотрения дела выявленные нарушения устранены не были.

Также суд отметил, что ранее деятельность пансионата осуществляло ООО СК «Русь».

31 июля суд постановил закрыть пансионат до устранения выявленных нарушений — это обязанность возложена на Соловьеву. В удовлетворении исковых требований к остальным ответчикам отказано.

Напомним, в конце мая в соцсетях появились сообщения о ненадлежащем уходе за пожилыми в частном пансионате «Уютный дом». Со слов родственников, здоровье их близких ухудшилось после пребывания там, а одна женщина даже умерла. Тогда этой историей заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. А прокуратура потребовала закрыть учреждение. В отношении пансионата начались проверки.