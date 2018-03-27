Ограничение остановки для грузовых автомобилей вводится на ул. Белинского в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ограничение остановки для грузовых автомобилей вводится на ул. Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом Центр организации дорожного движения в городе сообщил 29 марта 2018 года.

Согласно информации, остановка грузовиков будет запрещена с 17 апреля на участке от ул. Полтавской до ул. Ковалихинской.

Ограничения вводятся для обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта на этом участке.