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Ограничение остановки для грузовых автомобилей вводится на ул. Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом Центр организации дорожного движения в городе сообщил 29 марта 2018 года.
Согласно информации, остановка грузовиков будет запрещена с 17 апреля на участке от ул. Полтавской до ул. Ковалихинской.
Ограничения вводятся для обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта на этом участке.
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