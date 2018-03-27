Последние новости рубрики Общество
29 марта 2018 18:56  [39] Ограничение остановки для грузовых автомобилей вводится на ул. Белинского в Нижнем Новгороде
29 марта 2018 18:32  [57] Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 30 марта автомобили с проезжей части для уборки снега
29 марта 2018 18:12  [70] Депутаты ЗС НО приняли закон об отлове безнадзорных животных в местах проведения мероприятий ЧМ
29 марта 2018 17:35  [87] Дополнительный автобус вводится вместо электротранспорта на время реконструкции пл. Киселева в Нижнем Новгороде
29 марта 2018 17:30  [91] Более 140 рекламных табличек в центре Нижнего Новгорода приведены в соответствие с требованиями мэрии
29 марта 2018 16:53  [569] "Когда я увидела "Кока-кольный" звон вместо колокольного звона, то очень удивилась", - Наталия Макшанцева
29 марта 2018 16:38  [112] Преподаватель колледжа в Лукоянове Нижегородской области Николай Фильченков получил звание заслуженного учителя РФ
29 марта 2018 16:26  [107] "Скидки при получении машин со штрафстоянок необходимы для снижения судебных издержек", - Ольга Щетинина
29 марта 2018 16:21  [118] Нижегородская компания возместила почти половину долгов по зарплате в ходе расследования уголовного дела
29 марта 2018 16:09  [117] "Необходимо изменить регламент, чтобы эвакуация автомобилей перестала вызывать социальное недовольство", - Сергей Зуденков
Общество

Ограничение остановки для грузовых автомобилей вводится на ул. Белинского в Нижнем Новгороде

29 марта 2018 18:56  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ограничение остановки для грузовых автомобилей вводится на ул. Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом Центр организации дорожного движения в городе сообщил 29 марта 2018 года.

Согласно информации, остановка грузовиков будет запрещена с 17 апреля на участке от ул. Полтавской до ул. Ковалихинской.

Ограничения вводятся для обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта на этом участке.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph