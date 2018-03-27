Нижегородец приговорён к 3,5 годам условно за мошенничество с помощью поддельных судебных приказов Происшествия

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Нижегородец приговорён к 3,5 годам условно за мошенничество с помощью поддельных судебных приказов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 30 марта 2018 года.

Согласно информации, в 2016 году 35-летний нижегородец приобрел клише с поддельными оттисками печатей мировых судей двух судебных районов Нижнего Новгорода, при помощи которых стал изготавливать поддельные судебные приказы. В данные документы обвиняемый вносил сведения о взыскании с юридических лиц в его пользу, а также в пользу его близких родственников несуществующей в действительности задолженности. Поддельные документы он предоставлял в банки для перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц на его банковские счета.

Как сообщает прокуратура, своими действиями мужчина намеревался причинить организациям материальный ущерб на общую сумму 2,5 млн рублей. Однако многие преступления не были доведены им до конца, так как сотрудники банков установили, что судебные приказы о взыскании задолженности подсудимому и его родственникам не выдавались.

Уголовное дело было возбуждено по 53 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов) и по 42 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.159 и ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере). Общий ущерб составил 77 тысяч рублей. Отмечается, что мужчина ранее не судим.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно. При назначении наказания суд учел полное признание вины, наличие двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба.