Пенсионер обвиняется в покушении на убийство гостя в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер обвиняется в покушении на убийство гостя в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 30 марта 2018 года.

По версии следствия, днем 23 января в квартире на ул. Матросская обвиняемый нанес мужчине, находившему в гостях у его племянника, удар ножом по шее. Благодаря экстренной госпитализации и оказанию медпомощи 41-летний мужчина остался жив. При этом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины было возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи установили, что в тот день в обвиняемый несколько раз делал замечание племяннику и его гостю, которые громкими разговорами мешали ему отдыхать. Именно это обстоятельство и послужило поводом для совершения преступления.

Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим, в том числе за совершение убийства. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.