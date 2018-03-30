Выручка нижегородского "ГК "Ока" в 2017 году снизилась на 6,89% Бизнес

Нижегородское АО "Гостиничный комплекс (ГК) "Ока" получил в 2017 году 556 тысяч рублей чистой прибыли, в то время как в 2016 году чистый убыток предприятия составлял 16 млн 817 тысяч рублей.

Как сообщается в отчете общества, выручка ГК в 2017 году снизилась на 6,89% по сравнению с 2016 годом – до 258 млн 740 тысяч рублей, себестоимость снизилась на 17,55% - до 203 млн 668 тысяч рублей.

Прибыль от продаж общества в 2017 году выросла в пять раз по сравнению с 2016 годом – до 28 млн 193 тысячи рублей, прибыль до налогообложения в 2017 году составила 1 млн 1 тысячу рублей, в 2016 году убыток до налогообложения составлял 20 млн 648 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность АО в течение 2017 года выросла в 3,71 раза – до 45 млн 448 тысяч рублей, кредиторская задолженность увеличилась на 15,30% - до 27 млн 414 тысяч рублей.

Напомним, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало 12 гостиниц, в частности ГК "Ока", за завышение цен перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.