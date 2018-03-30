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Бизнес

Чистая прибыль ОАО "Нижегородский водоканал" в 2017 году сократилась на 39,34%

02 апреля 2018 16:40  [93] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Чистая прибыль ОАО "Нижегородский водоканал" в 2017 году сократилась на 39,34% по сравнению с 2016 годом – до 183 млн 770 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете предприятия.

Согласно документам, выручка "Нижегородского водоканала" в 2017 году увеличилась на 14,78% по сравнению с 2016 годом – до 4 млрд 513 млн 590 тысяч рублей, себестоимость выросла на 16,59% - до 4 млрд 107 млн 18 тысяч рублей.

Прибыль от продаж общества в 2017 году сократилась по сравнению с 2016 годом на 0,82% - до 406 млн 572 тысяч рублей, прибыль до налогообложения уменьшилась на 27,65% - до 261 млн 492 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность ОАО в течение 2017 года сократилась на 2,61% - до 2 млрд 174 млн 259 тысяч рублей, кредиторская задолженность выросла на 6,54% - до 921 млн 41 тысячи рублей.

СПРАВКА:
ОАО "Нижегородский водоканал" – одно из крупнейших предприятий России в области водоснабжения и водоотведения. Предприятие эксплуатирует и обслуживает водопроводные и канализационные сети протяженностью более трeх тысяч километров, расположенные на территории площадью 41 тысяча га с населением 1,3 млн человек. В структуру предприятия входит свыше 35 подразделений, в которых работают более 2,7 тысяч специалистов.

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