Известная телеведущая откровенно рассказала о своей личной жизни. - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 4 апреля Общество

17 лет назад она была звездой телекомпании "Волга", вела "Воскресную гостиную", где каждую неделю собирала известных, богатых и умных, реже — просто умных. Сейчас Ирина Вдовина переживает "реинкарнацию". Снова "Волга" - только должность другая: директор творческого отдела. Снова авторская программа - "Простые истины", которая, по сути, та же "Воскресная гостиная", по которой за время еe отсутствия так соскучились многие нижегородцы. Прошло 17 лет, но Ирина не изменилась: ни внешне, ни, как нам показалось, внутренне. Она такая же открытая, простая, но в то же время более глубокая. Как изменилась еe жизнь спустя 17 лет, - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Припаркованные прямо на проезжей части дороги автомобили, иногда чуть не впритык со зданиями, - типичная картина для Нижнего Новгорода. Особенно это бросается в глаза в историческом центре города. Территории рядом с офисами, куда служащие добираются на своем транспорте, буквально облеплены авто. Чтобы оставить свою машину даже на прилегающих к площади Минина и Пожарского улицах, работающим в округе людям нужно приезжать с раннего утра. Власти же решение проблемы видят исключительно в организации платных парковок. Решат ли платные места для парковок проблему с нехваткой свободных мест? – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Региональные отделения партий после выборов президента почувствовали себя ненужными. Причины неудачного выступления региональных отделений политических партий, наверняка, будут тщательно проанализированы. После чего следует ждать выводов. А в каких-то случаях, возможно, даже и оргвыводов. Причем, весьма суровых. Например, активизировались разговоры о том, что секретарь нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров в скором времени может покинуть свой пост. В том числе и потому, что КПРФ в регионе, мягко говоря, топчется на месте. "Комментировать политические провокации мне неинтересно", - с ходу отрезал Владислав Егоров на вопрос "НР". После чего сообщил, что "находится на пленуме, где сейчас начинается выступление Зюганова" и отключил телефон. Какие изменения грядут в политической жизни региона после выборов главы государства? Эти и другие новости читайте – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".