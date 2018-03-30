Администрация Нижегородского района запланировала снос 19 аварийных домов в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода запланировала снос 19 аварийных домов в 2018 году. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 4 апреля 2018 года.

Согласно информации, на отключение расселенных домов от инженерных коммуникаций и демонтаж выделено 18 млн рублей.

По словам первого замглавы администрации района Александра Вовненко, до 15 июня планируется демонтировать дома на улицах Грузинской, Малой Ямской, 3-ей Ямской, Маслякова, Сеченова, Чернышевского, Дальней, Большой Перекрестной, на Сенной площади и в Лудильном переулке.

"Всего же по состоянию на 1 апреля 2018 года в Нижегородском районе расселен 91 аварийный дом. На их отключение от инженерных коммуникаций и последующий демонтаж потребуется 96,8 млн рублей. Еще в отношении 20 домов ведется работа по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Их мы в ближайшее время законсервируем и ограничим к ним доступ посторонних лиц", - сказал Вовненко.

По информации администрации района, к июлю 2018 года планируется завершить расселение еще 38 домов, в 23 из них осталось всего по одной не расселенной квартире. После этого целевая программа "Волнового переселения граждан из аварийного жилищного фонда" в Нижегородском районе будет завершена, а общее количество расселенных аварийных домов на территории района составит 129 объектов.

Сейчас в этом районе находится 257 многоквартирных аварийных домов. По программе "Волновое переселение граждан из аварийного жилищного фонда с целью стимулирования жилищного строительства на 2013-2015 годы" более 700 семей района получили новые квартиры.