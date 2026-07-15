Капремонт двух мостов на Р-177 в Нижегородской области завершат в 2026 году Общество

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Капитальный ремонт мостов через реки Люнду и Зимару на федеральной трассе Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области планируется завершить в 2026 году. Их готовность на сегодня оценивается в 75% и 25% соответственно, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

По его данным, фактически, вместо старых сооружений строят новые переправы с большей пропускной способностью и грузоподъемностью. Мост через Люнду в деревне Боковая Семеновского округе было построено около 60 лет назад и перестало соответствовать нормативным требованиям из-за значительного износа конструкций.

«В прошлом году мостовики полностью разобрали переправу, а рядом возвели временную двухполосную дорогу с водопропускной трубой, что позволило обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в период проведения работ», — сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Весной 2026 года началось активное строительство нового моста. В русле реки установили металлическую гофрированную арочную конструкцию для пропуска воды, укрепив выходы габионами. Над ней устроен нижний слой дорожной одежды. Далее предстоит укладка двух слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, монтаж освещения, водоотвода с локальными очистными сооружениями, устройство пешеходной зоны, а также установка барьерного и перильного ограждений и укрепление русла.

После завершения работ длина моста составит 13 метров, а ширина увеличится с 9,7 до 17,2 метра. Сооружение сможет пропускать транспорт массой более 80 тонн при нагрузке на ось до 20 тонн.

Капремонт моста через Зимару в Воскресенском муниципальном округе ведется поэтапно, движение осуществляется в реверсивном режиме. Уже демонтированы старые конструкции на левой стороне, подготовлен монолитный фундамент и установлена железобетонная двухочковая водопропускная труба с гидроизоляцией. Далее здесь устроят дорожную одежду и новое покрытие, после чего перейдут на правую сторону.

По итогам ремонта длина сооружения составит почти 22 метра, ширина проезжей части увеличится до девяти метров. Мост будет рассчитан на постоянную нагрузку, в том числе от большегрузов массой до 80 тонн.

На период ремонта проезжая часть на участках дорог сужена, действует ограничение скорости до 30−40 км/ч. Водителей просят соблюдать требования временных знаков и снижать скорость при подъезде к зоне работ.

Напомним, работы по ремонту мостов стартовали в 2025 году. Также стало известно, что в 2027 году появится новый надземный переход на Р-158 у Нижегородца.