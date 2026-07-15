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Пять нижегородцев обратились в больницу после укусов змей

15 июля 2026 17:44 Общество
Пять нижегородцев обратились в больницу после укусов змей

Пять жителей Нижнего Новгорода обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 33 после укусов змей. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, в регионе встречаются три вида змей — медянка, уж и гадюка. И лишь гадюка обыкновенная является ядовитой.

Отметим также, что медянка и гадюка занесены в Красную книгу Нижегородской области. За их уничтожение жителей могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф от 2500 рублей.

Учет ядовитых змей в регионе не ведется.

Ранее биолог рассказывал, как избежать укуса гадюки и что делать при встрече с этой змеей.

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Теги:
змеи Минздрав
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