Пять нижегородцев обратились в больницу после укусов змей Общество

Пять жителей Нижнего Новгорода обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 33 после укусов змей. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.



Напомним, в регионе встречаются три вида змей — медянка, уж и гадюка. И лишь гадюка обыкновенная является ядовитой.

Отметим также, что медянка и гадюка занесены в Красную книгу Нижегородской области. За их уничтожение жителей могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф от 2500 рублей.

Учет ядовитых змей в регионе не ведется.



Ранее биолог рассказывал, как избежать укуса гадюки и что делать при встрече с этой змеей.