Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после планового ремонта

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Наплавной мост через Оку на автодороге «Павлово — Тумботино — Гороховец» начал работать в обычном режиме после завершения планового ремонта, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Мост представляет собой понтонную конструкцию, состоящую из пяти секций и 42 понтонов. Его протяженность составляет 323,4 метра, ширина проезжей части — 6,84 метра, пешеходной — 1,2 метра.
В ведомстве отметили, что по закону, наплавные мосты обязаны проходить освидетельствование в Российском классификационном обществе раз в пять лет. Срок действия предыдущего свидетельства истекал 30 июня 2026 года, поэтому сооружение направили на плановый ремонт с последующим получением нового разрешения на эксплуатацию.
Контракт на проведение работ ГКУ НО «ГУАД» заключило в апреле 2026 года. Секции моста перевезли на две площадки — в поселок Октябрьский на Бору и на Чкаловскую судоверфь. Специалисты восстановили корпуса понтонов и аппарели (пандусы для въезда на мост), заменили изношенные и деформированные элементы соединений между секциями, отремонтировали якорно-швартовое оборудование и электрооснащение.
Напомним, мост демонтировали в марте из-за половодья и для плановой профилактики. Монтаж сооружения начался 13 июля.
Ранее сообщалось, что на содержание объекта до 2028 года выделено 100,1 млн рублей.
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