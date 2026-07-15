Минцифры разработало порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников банками

Минцифры разработало механизм компенсации для россиян, пострадавших от телефонных мошенников, если они не смогли предотвратить хищение своих средств. Проект постановления правительства, предлагающий эту схему, опубликован на портале проектов нормативных актов, сообщает 360.ru.
Согласно документу, после обращения жертвы банк обязан провести анализ действий, направленных на предотвращение подозрительной операции. Если банк приходит к выводу, что его действия были адекватными и соответствующими стандартам, он передаёт информацию оператору связи. Последний, в свою очередь, оценивает, мог ли он вовремя обнаружить мошеннический номер и принять соответствующие меры.
Если в результате проверки выявляется, что нарушение произошло по вине оператора связи, который не зафиксировал подозрительный номер, именно оператор будет обязан возместить ущерб пострадавшему.Напомним, банки и операторов связи обязали принимать дополнительные меры по противодействию кибермошенничеству, а в случае невыполнения этих требований — компенсировать клиентам похищенные деньги. Норма входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.
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