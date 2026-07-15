Евгений Чинцов вместе с депутатами посетил лагерь «Хочу стать десантником» Общество

Фото: MAX-канал Евгения Чинцова

Выездное совещание комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту прошло в военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником» в Дальнеконстантиновском районе.

Мероприятие организовали по инициативе спикера муниципального парламента Евгения Чинцова. В нем приняли участие депутаты Владимир Поддымников-Гордеев, Инна Ванькина, Юрий Ерофеев, Кирилл Карташев, Николай Сатаев и Владимир Тарасов.

Лагерь работает с 2006 года. Здесь подростки проходят военно-патриотические сборы, занимаются строевой, физической, огневой и медицинской подготовкой, а также могут совершить самостоятельный прыжок с парашютом.

Ежегодно в лагере проводят четыре профильные смены для 400 участников. Международная смена объединяет около 100 жителей городов-побратимов Нижнего Новгорода и новых регионов России.

Руководитель Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина Александр Найденов провел для депутатов экскурсию по территории лагеря. Гости осмотрели жилые помещения, военно-спортивный городок, полосу препятствий, комплекс воздушно-десантной подготовки и площадки для занятий начальной военной подготовкой.

Во время визита депутаты также посмотрели репетицию концерта к завершению второй смены. Инна Ванькина и Николай Сатаев исполнили песню «От героев былых времен» из фильма «Офицеры».

На торжественном построении Евгений Чинцов вручил благодарности председателя Гордумы воспитанникам Екатерине Тишковой, Кириллу Дементьеву и Станиславе Бодиной, которая приехала в лагерь уже в четвертый раз.

«Для меня „Хочу стать десантником“ стал настоящим домом. Я сейчас уже заместитель командира взвода и стараюсь, чтобы мальчишки и девчонки, которые впервые приезжают на смену, быстрее стали настоящей командой», — рассказала Станислава Бодина.

Во время мероприятия воспитанники показали выступления по рукопашному бою, акробатике, силовой гимнастике и строевой подготовке.

«В строю сегодня нет случайных людей — в нем только те, кто осознанно выбирает путь служения своей стране. Выражаю признательность командирам и наставникам, воспитывающим в лагере настоящих защитников Отечества», — сказал Евгений Чинцов.

Участник смены Илья Ганин отметил, что за три недели в лагере приобрел новый опыт: занимался спортом, освоил строевую подготовку и понял важность командной работы.

Председатель профильной комиссии Думы Владимир Поддымников-Гордеев заявил, что лагерь помогает воспитывать патриотизм и формировать у подростков ответственность.

Подводя итоги совещания, Евгений Чинцов отметил необходимость поддержки развития лагеря: «Это уникальное место и задача всего депутатского корпуса — помогать лагерю развиваться».