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Происшествия

Жительница Дзержинска Нижегородской области приговорена к шести годам лишения свободы за убийство мужа

05 апреля 2018 15:35  [434] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Дзержинска Нижегородской области приговорена к шести годам лишения свободы за убийство мужа. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 5 апреля 2018 года.

По версии следствия, днем 30 июля 2017 года в квартире на ул. Патоличева во время семейной ссоры подсудимая ударила мужа ножом в грудь. От полученного ранения 44-летний потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело в отношении 45-летней женщины рассматривалось по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Во время предварительного расследования обвиняемая созналась в содеянном и сообщила, что муж более 20 лет нигде не работал, постоянно просил у нее денег. В тот день он также требовал у нее денег на алкоголь.

Приговор в законную силу не вступил.

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