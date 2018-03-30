Последние новости рубрики Происшествия
06 апреля 2018 09:20  [139] Склад деревообрабатывающего комбината горел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля
05 апреля 2018 18:22  [154] Акушер предстанет перед судом в Выксе Нижегородской области по обвинению в смерти роженицы
05 апреля 2018 15:35  [213] Жительница Дзержинска Нижегородской области приговорена к шести годам лишения свободы за убийство мужа
05 апреля 2018 14:18  [201] "Починковский лесхоз" в Нижегородской области оштрафован на 80 тысяч рублей из-за травмирования водителя упавшим деревом
05 апреля 2018 13:14  [401] Два моста затоплено в Нижегородской области по данным на 5 апреля
05 апреля 2018 12:54  [1220] Двое несовершеннолетних пешеходов пострадали в ДТП в Балахне Нижегородской области 4 апреля
05 апреля 2018 11:52  [1229] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Дениса Киселева
05 апреля 2018 11:36  [312] Автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе Нижнего Новгорода 4 апреля
05 апреля 2018 09:55  [1290] Нижегородец подозревается в покушении на убийство гостя ножом
05 апреля 2018 09:24  [168] Двое мужчин пострадали на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 апреля
Происшествия

Склад деревообрабатывающего комбината горел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля

06 апреля 2018 09:20  [139] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Склад деревообрабатывающего комбината горел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу ул. Вторчермета, д. 7 поступило в ЦУКС МЧС в 07:10. Загорелся склад для хранения деревоматериалов деревообрабатывающего комбината.

По данным МЧС, здание одноэтажное, кирпичное, второй степени огнестойкости.

По данным на 08:47 пожар локализован на площади 300 кв.метров. Угрозы жилым домам нет. Погибших и пострадавших нет.

Всего в тушении пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники. Пожарные подразделения работают по рангу пожара №3. Проложены три магистральные линии, работают семь стволов "DF", четыре звена ГДЗС.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph