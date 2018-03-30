Склад деревообрабатывающего комбината горел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Склад деревообрабатывающего комбината горел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу ул. Вторчермета, д. 7 поступило в ЦУКС МЧС в 07:10. Загорелся склад для хранения деревоматериалов деревообрабатывающего комбината.

По данным МЧС, здание одноэтажное, кирпичное, второй степени огнестойкости.

По данным на 08:47 пожар локализован на площади 300 кв.метров. Угрозы жилым домам нет. Погибших и пострадавших нет.

Всего в тушении пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники. Пожарные подразделения работают по рангу пожара №3. Проложены три магистральные линии, работают семь стволов "DF", четыре звена ГДЗС.