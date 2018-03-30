Синоптики прогнозируют потепление до +10° и дожди Нижегородской области 7-8 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют потепление до +10° и дожди в Нижегородской области 7-8 апреля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

6 апреля сохранится сухая малооблачная погода. Максимальная температура при юго-западном ветре около +10°.

В выходные дни, 7-8 апреля под влиянием циклона ожидается значительная облачность. Временами дожди, которые в субботу пройдут во всех районах области. Дневная температура - +7…+10°, ночные значения близки к +3…+5°. Ветер юго-западный, порывистый. Утром местами сохраняться наледи.

9 апреля на фоне высокого давления прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. При южных ветрах вновь повышение температуры к полудню до +11…+14°, ночью - около +5°.