Председатель правления НБД-Банка Александр Шаронов высказал предложения по программе поддержки бизнеса на съезде АРБ Бизнес

Александр Шаронов Фото: пресс-служба НБД-Банка

Председатель правления НБД-Банка, председатель совета Нижегородской банковской ассоциации Александр Шаронов принял участие в съезде Ассоциации российских банков, который состоялся в Москве 3 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НБД-банка 6 апреля.

Как сообщается в пресс-релизе, в ежегодном форуме приняли участие руководители кредитных организаций, представители Банка России, профильных министерств и ведомств, а также предприниматели. Основная тема форума – "Банковская система при переходе к цифровой экономике".

Председатель совета Нижегородской банковской ассоциации Александр Шаронов в своем выступлении обратил внимание участников съезда на значимость государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и высказал предложения по эффективной реализации данной программы.

"Подобные встречи представителей власти и банковской сферы – это важный шаг в выстраивании цивилизованных рыночных отношений, обмене видением и выработке стратегии дальнейшего развития экономики страны. По нашему общему убеждению, крайне важно сегодня создать комфортную среду для кредитования малого и среднего предпринимательства. И, как справедливо отметил Гарегин Тосунян (президент Ассоциации российских банков), регулятору необходимо побороть серьезные недостатки российской банковской системы. Для этого был предложен ряд мер, таких как увеличение объема рефинансирования банков под залог прав требований по кредитам, выданным МСП, расширение перечня банков, взаимодействующих с институтами развития, внедрение льгот при создании резервов по ссудам, выданным МСП и другое", - отметил он.