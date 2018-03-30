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Общество

Шестьдесят ларьков снесено в Канавинском районе Нижнего Новгорода за I квартал 2018 года

06 апреля 2018 14:24  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шестьдесят нестационарных торговых объектов снесено в Канавинском районе Нижнего Новгорода за I квартал 2018 года. Об этом пресс-служба райадминстрации сообщила 6 апреля.

В 2018 году составлено четыре протокола по статье 2.9 ч.1 КоАП Нижегородской области (розничная продажа алкогольной продукции), а также 28 протоколов по статье 2.5 ч.1 КоАП Нижегородской области (торговля в неотведенных местах).

Согласно информации, в 2017 году в районе было демонтировано 92 нестационарных торговых объекта, составлено 30 протоколов об административном правонарушении – розничной продаже алкогольной продукции. Кроме того, рабочей группой отдела было составлено 212 протоколов об административном правонарушении – торговле в неотведенных местах по статье 2.5 ч.1 КоАП Нижегородской области.

"В настоящее время сотрудниками отдела предпринимательства и развития территории ведется активная работа по вопросам полного соблюдения регламентов в сфере предпринимательства в Канавинском районе. Регулярно проводились и проводятся объезды территорий района, выявляются нарушения. Работа в данном направлении особенно важна сейчас, в связи с наступлением весны, так как при наступлении положительной температуры появляется все больше желающих пренебречь правилами и осуществить предпринимательскую деятельность в непредназначенных для этого местах. У исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района Михаила Шарова есть определенное видение района, в котором точно нет места нестационарным торговым объектам, нарушающим требования законодательства. Данные объекты портят вид района, их быть не должно", - пояснил начальник управления экономического развития администрации Канавинского района Эдуард Цветков.

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