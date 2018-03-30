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Общество

Суд обязал администрацию Богородского района Нижегородской области обеспечить инфраструктурой участки двух многодетных семей

06 апреля 2018 15:31  [353] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд обязал администрацию Богородского района Нижегородской области обеспечить инженерной инфраструктурой участки двух многодетных семей в деревне Ушаково. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 6 апреля 2018 года.

В результате прокурорской проверки было установлено, что в 2014 и 2015 годах районная администрация предоставила двум многодетным семьям земельные участки в деревне Ушаково для индивидуального жилищного строительства. При этом на момент предоставления участки в нарушение регионального закона не были обеспечены коммуникациями водо- и газоснабжения, дорогами. Кроме того, на обеспечение инфраструктурой данных участков финансирование в 2014-2016 годах в местном бюджете не было предусмотрено.

В связи с этим городской прокурор направил иск в суд, который в марте 2018 года был удовлетворен. По решению суда администрация обязана в течение года обеспечить участки объектами инженерной инфраструктуры (газоснабжением, водоснабжением, водоотведением) и объектами дорожной инфраструктуры (подъездной дороги к земельным участкам).

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