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Происшествия

Нижегородский ТРК "Небо" был эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации 8 апреля

08 апреля 2018 15:20  [234] Происшествия

Нижегородский торгово-развлекательный центр "Небо" был эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации 8 апреля. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТРК.

Согласно информации, из-за небольшого ДТП на разгрузочно-погрузочной зоне торгового центра автомобилем был задет водный сплинкер, в связи с чем произошло срабатывание всей системы противопожарной безопасности в центре. Эвакуация прошла оперативно в рамках установленных временных нормативов.В данный момент комплекс проверен спецслужбами, очагов возгорания не обнаружено и центр работает в обычном режиме.

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