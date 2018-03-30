Нижегородский ТРК "Небо" был эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации 8 апреля Происшествия

Нижегородский торгово-развлекательный центр "Небо" был эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации 8 апреля. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТРК.

Согласно информации, из-за небольшого ДТП на разгрузочно-погрузочной зоне торгового центра автомобилем был задет водный сплинкер, в связи с чем произошло срабатывание всей системы противопожарной безопасности в центре. Эвакуация прошла оперативно в рамках установленных временных нормативов.В данный момент комплекс проверен спецслужбами, очагов возгорания не обнаружено и центр работает в обычном режиме.