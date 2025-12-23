Житель Арзамаса перевёл почти 2 млн рублей на "безопасный счёт" Происшествия

60-летний житель Арзамаса стал жертвой телефонных мошенников, которые выманили у него крупную сумму денег, представившись сотрудниками службы безопасности. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

Злоумышленник позвонил мужчине и сообщил, что его банковский счёт находится под угрозой. Чтобы «спасти» свои сбережения, пенсионеру предложили перевести деньги на специальный "безопасный счёт".

Поверив звонящему, мужчина выполнил все инструкции и перечислил 1 790 000 рублей на указанные реквизиты. Позже, когда связи с лжеспециалистом оборвалась, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к хищению.

Правоохранители напоминают: настоящие сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета". Если вам поступил такой звонок — немедленно прекратите разговор и свяжитесь с банком напрямую.

