Житель Арзамаса перевёл почти 2 млн рублей на "безопасный счёт"

60-летний житель Арзамаса стал жертвой телефонных мошенников, которые выманили у него крупную сумму денег, представившись сотрудниками службы безопасности. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области
Злоумышленник позвонил мужчине и сообщил, что его банковский счёт находится под угрозой. Чтобы «спасти» свои сбережения, пенсионеру предложили перевести деньги на специальный "безопасный счёт".
Поверив звонящему, мужчина выполнил все инструкции и перечислил 1 790 000 рублей на указанные реквизиты. Позже, когда связи с лжеспециалистом оборвалась, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к хищению.
Правоохранители напоминают: настоящие сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета". Если вам поступил такой звонок — немедленно прекратите разговор и свяжитесь с банком напрямую.
Ранее сообщалось, что крупную аферу с техникой на 98 млн рублей раскрыли в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+