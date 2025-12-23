Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Последние новости рубрики Происшествия
23 декабря 2025 19:41Житель Арзамаса перевёл почти 2 млн рублей на "безопасный счёт"
23 декабря 2025 18:30Полиция ищет нижегородца, причастного к хищению выплат участников СВО
23 декабря 2025 17:28ФСБ пресекла махинацию с больничным в Нижегородской области
23 декабря 2025 16:18Роструд проверит гибель мужчины при пожаре на плавкране на Бору
23 декабря 2025 16:00Один человек погиб при пожаре на плавкране в Борском округе
23 декабря 2025 15:26Опубликованы кадры тушения пожара на плавкране у Борского моста
23 декабря 2025 14:29МЧС: плавкран горит на 100 кв. метрах у Борского моста
23 декабря 2025 14:19Прокуратура озвучила подробности крупного пожара около Борского моста
23 декабря 2025 14:08Баржа полыхает около Борского моста: очевидцы слышали взрыв
23 декабря 2025 13:59Менеджера по туризму с килограммом наркотика поймали в нижегородском лесу
Происшествия

Житель Арзамаса перевёл почти 2 млн рублей на "безопасный счёт"

23 декабря 2025 19:41 Происшествия
Житель Арзамаса перевёл почти 2 млн рублей на безопасный счёт

60-летний житель Арзамаса стал жертвой телефонных мошенников, которые выманили у него крупную сумму денег, представившись сотрудниками службы безопасности. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

Злоумышленник позвонил мужчине и сообщил, что его банковский счёт находится под угрозой. Чтобы «спасти» свои сбережения, пенсионеру предложили перевести деньги на специальный "безопасный счёт".

Поверив звонящему, мужчина выполнил все инструкции и перечислил 1 790 000 рублей на указанные реквизиты. Позже, когда связи с лжеспециалистом оборвалась, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к хищению.

Правоохранители напоминают: настоящие сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета". Если вам поступил такой звонок — немедленно прекратите разговор и свяжитесь с банком напрямую.

Ранее сообщалось, что крупную аферу с техникой на 98 млн рублей раскрыли в Нижегородской области.

