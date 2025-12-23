Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Происшествия

Роструд проверит гибель мужчины при пожаре на плавкране на Бору

23 декабря 2025 16:18 Происшествия
Роструд проверит гибель мужчины при пожаре на плавкране на Бору

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В районе Сибирского затона у Борского моста произошел серьезный пожар на плавкране, в результате которого погиб один человек. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Как стало известно, судно принадлежит московской компании ООО "ЭКОФЛОТ". Предполагается, что погибший находился внутри плавкрана в момент возгорания.

Гострудинспекция Нижегородской области уже начала проверку. Главный государственный инспектор труда Илья Мошес сообщил, что сейчас специалисты взаимодействуют с другими ведомствами и выясняют, мог ли пожар быть связан с производственной деятельностью.

Напомним, по данным Приволжской транспортной прокуратуры, возгорание произошло в процессе проведения ремонтных работ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

