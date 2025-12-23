Прокуратура озвучила подробности крупного пожара около Борского моста

Фото:
Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку из-за крупного пожара около Борского моста.
Инцидент произошел днем 23 декабря в районе Сибирского затона. Там валит черный дым, который видно из разных частей Нижнего Новгорода.
По предварительной информации Приволжской транспортной прокуратуры, во время работ, проводимых судоходной компанией, загорелся кран. Тушением пожара занимаются спасатели.
Прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности.
