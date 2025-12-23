Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Происшествия

Прокуратура озвучила подробности крупного пожара около Борского моста

23 декабря 2025 14:19 Происшествия
Прокуратура озвучила подробности крупного пожара около Борского моста

Фото: соцсети

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку из-за крупного пожара около Борского моста. 

Инцидент произошел днем 23 декабря в районе Сибирского затона. Там валит черный дым, который видно из разных частей Нижнего Новгорода. 

По предварительной информации Приволжской транспортной прокуратуры, во время работ, проводимых судоходной компанией, загорелся кран. Тушением пожара занимаются спасатели. 

Прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Пожар Прокуратура Судоходство
