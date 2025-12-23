Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Баржа полыхает около Борского моста: очевидцы слышали взрыв

Фото: соцсети

Баржа загорелась возле Борского моста днем 23 декабря. Со слов очевидцев, перед пожаром прогремел взрыв.

Черный дым виден с разных концов города. По данным Ni Mash, возгорание произошло на судне "Борской судоремонтной компании". Однако на предприятии комментариев пока не дают — выясняются причины случившегося.

От МЧС пока также нет информации. 

Ранее сообщалось, что нижегородец планировал устроить взрыв в жилом доме на улице Лескова из-за конфликта с соседями. На него завели уголовное дело о теракте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

