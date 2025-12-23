Баржа полыхает около Борского моста: очевидцы слышали взрыв

Фото:
Баржа загорелась возле Борского моста днем 23 декабря. Со слов очевидцев, перед пожаром прогремел взрыв.
Черный дым виден с разных концов города. По данным Ni Mash, возгорание произошло на судне "Борской судоремонтной компании". Однако на предприятии комментариев пока не дают — выясняются причины случившегося.
От МЧС пока также нет информации.
Ранее сообщалось, что нижегородец планировал устроить взрыв в жилом доме на улице Лескова из-за конфликта с соседями. На него завели уголовное дело о теракте.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+