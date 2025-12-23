Баржа полыхает около Борского моста: очевидцы слышали взрыв Происшествия

Фото: соцсети

Баржа загорелась возле Борского моста днем 23 декабря. Со слов очевидцев, перед пожаром прогремел взрыв.

Черный дым виден с разных концов города. По данным Ni Mash, возгорание произошло на судне "Борской судоремонтной компании". Однако на предприятии комментариев пока не дают — выясняются причины случившегося.

От МЧС пока также нет информации.

