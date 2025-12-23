Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Происшествия

ФСБ пресекла махинацию с больничным в Нижегородской области

23 декабря 2025 17:28 Происшествия
ФСБ пресекла махинацию с больничным в Нижегородской области

Сотрудник Первомайской центральной районной больницы стал фигурантом уголовного дела о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

В декабре 2025 года техник-программист ЦРБ из корысти внес в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения ложные сведения об открытии электронного листа нетрудоспособности местному жителю. При этом человек был здоров и к врачу не обращался. Установлено, что айтишник воспользовался учетной записью и электронной подписью одного из врачей больницы.

Противоправную деятельность сотрудника медучреждения пресекли сотрудники УФСБ по Нижегородской области. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ.

Фигуранта заключили под стражу. Силовики устанавливают обстоятельства случившего и собирают доказательства. 

Ранее сотрудники нижегородского УФСБ пресекли изготовление поддельных сертификатов о вакцинации.

Теги:
больницы Уголовное дело ФСБ
