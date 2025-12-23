Один человек погиб при пожаре на плавкране в Борском округе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Один человек погиб в результате пожара на плавкране в районе Сибирского затона на Бору. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

Днем 23 декабря жители Мещеры услышали взрыв на противоположном берегу Волги. Вскоре начался пожар. Черный дым был виден из разных частей Нижнего Новгорода.

Вскоре выяснилось, что кран загорелся во время работ, проводимых судоходной компанией. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

К тушению были привлечены почти 50 человек. Посмотреть кадры с места можно тут.