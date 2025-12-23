МЧС: плавкран горит на 100 кв. метрах у Борского моста Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Горение топлива происходит на плавкране возле Борского моста, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Плавучее сооружение принадлежит ООО "Борская судоремонтная компания". Спасательные подразделения выехали по рангу пожара №2.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По данным МЧС, есть угроза распространения огня на соседний плавкран.

В ликвидации пожара участвуют 48 человек личного состава, используется 15 единиц техники.

Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре сказали, что, предварительно, пожар случился при выполнении работ. Каких именно — не уточняется. Правоохранители проводят проверку.