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Происшествия

Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в 23 кражах из садовых домиков в Балахнинском районе

09 апреля 2018 10:41  [944] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в 23 кражах из садовых домиков в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, 44-летняя жительница Нижнего Новгорода обвиняется в совершении 21 преступления по п."а" ч.3 ст.158 УК РФ и двух преступлений по п."б" ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

По данным МВД, в период с февраля 2016 по январь 2018 года обвиняемая совершила хищение имущества из садовых домиков в шести садовых товариществах и обществах Балахнинского района на общую сумму 57,1 тысячи рублей. Женщина приезжала в сады на общественном транспорте.

Уголовное дело направлено в суд. Санкции указанных статей предусматривают до шести лет лишения свободы.

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