Бумкомбинат "Волга" из Нижегородской области закрывает свое представительство в Киеве

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АО "Волга" (Балахна, Нижегородская область) закрывает свое представительство в Киеве (Украина). Об этом говорится в сообщении предприятия.
Согласно информации, 4 апреля 2018 года состоялось заседание совета директоров компании, на котором было принято решение ликвидировать представительство в Киеве. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" на предприятии, это связано с тем, что уже некоторое время оно не выполняет своих представительских функций. Представительство работало с 1995 года.
Напомним, 2017 год бумкомбинат "Волга" завершил с убытком в 75,8 млн рублей. По итогам 2016 года чистая прибыль компании составляла 38 млн рублей.
Напомним также, АО "Волга" планирует в 2018 году увеличить производство бумаги на 8,5%.
СПРАВКА:
АО "Волга" выпускает газетную бумагу. Уставный капитал общества составляет 1 млрд 121 млн 839 тысяч рублей. Кипрская компания с ограниченной ответственностью "Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед" распоряжается 98,98% акций бумкомбината.
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