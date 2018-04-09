Повышение квалификации пройдут 58 руководителей учреждений соцсферы в НИУ РАНХиГС Общество

Повышение квалификации пройдут 58 руководителей учреждений социальной сферы в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, повышение квалификации по программам "Управление в сфере образования" и "Управление в сфере здравоохранения" пройдут директоры школ и техникумов, главные врачи медицинских организаций, а также их заместители из Пермского края, Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Нижегородской и Кировской областей, Удмуртии и Чувашии.

Обучение продлится до 20 апреля 2018 года. К реализации президентской программы привлечены ведущие эксперты в сфере образования и здравоохранения, руководящие сотрудники федеральных и региональных государственных органов. Помимо лекций, тренингов, практикумов значительная часть обучения будет отведена проектной деятельности. Участники программы в режиме дискуссий, мозгового штурма, анализа кейсов разработают практически значимые проекты, которые в дальнейшем смогут использовать в программах развития своих учреждений в регионах. Все разработки пройдут независимую оценку экспертных комиссий.