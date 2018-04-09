Последние новости рубрики Бизнес
09 апреля 2018 20:40  [1087] Нижегородские предприниматели высказали Владимиру Панову свои претензии и предложения по работе с администрацией
09 апреля 2018 18:35  [649] Арзамасский машзавод в Нижегородской области увеличил чистую прибыль в 2017 году в 1,54 раза
09 апреля 2018 17:56  [769] "Ростелеком" обновил тарифную линейку сервиса "Виртуальная АТС" для корпоративных клиентов
09 апреля 2018 17:38  [197] "Бизнес очень ждет, когда в администрации Нижнего Новгорода будет новая структура", - Павел Солодкий
09 апреля 2018 17:26  [130] Продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% в I квартале 2018 года
09 апреля 2018 16:56  [898] "Наш дружный транспарентный подход позволит снять многие вопросы в сфере бизнеса", - Дмитрий Краснов
09 апреля 2018 15:49  [1069] "Центра поддержки предпринимательства и бизнес-инкубатора до сих пор нет у Нижнего Новгорода", - Максим Черкасов
09 апреля 2018 14:01  [213] Дочерняя компания "Военторга" оспаривает продажу подземного этажа нижегородских "Красных казарм"
09 апреля 2018 11:18  [273] Бумкомбинат "Волга" из Нижегородской области закрывает свое представительство в Киеве
06 апреля 2018 17:27  [846] Олег Дерипаска и Группа ГАЗ попали в новый санкционный список минфина США
Бизнес

Продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% в I квартале 2018 года

09 апреля 2018 17:26  [130] Бизнес
Горьковский автозавод

Горьковский автозавод

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" выросли на 9% в январе-марте 2018 года по сравнению с показателем за январь-март 2017 года. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно информации, за три месяца текущего года было продано 11 698 LCV марки "ГАЗ", тогда как в январе-марте 2017 года – 10 723 автомобилей. В марте продажи в этом сегменте увеличились на 1% – с 5 009 автомобилей в 2017 году до 5 043 в 2018 году.

В целом по России автомобильный рынок в январе-марте вырос на 21,7%, или на 70 040 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составил 392 920 автомобилей. Таким образом, почти 3% автомобильного рынка в январе-марте пришлось на LCV марки "ГАЗ".

Напомним, продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5% по сравнению с 2016 годом – до 56 тысяч 617 штук.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
12 января 2018 13:06  [499] Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5%
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph