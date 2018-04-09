Продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% в I квартале 2018 года Бизнес

Горьковский автозавод Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" выросли на 9% в январе-марте 2018 года по сравнению с показателем за январь-март 2017 года. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



Согласно информации, за три месяца текущего года было продано 11 698 LCV марки "ГАЗ", тогда как в январе-марте 2017 года – 10 723 автомобилей. В марте продажи в этом сегменте увеличились на 1% – с 5 009 автомобилей в 2017 году до 5 043 в 2018 году.



В целом по России автомобильный рынок в январе-марте вырос на 21,7%, или на 70 040 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составил 392 920 автомобилей. Таким образом, почти 3% автомобильного рынка в январе-марте пришлось на LCV марки "ГАЗ".



Напомним, продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5% по сравнению с 2016 годом – до 56 тысяч 617 штук.