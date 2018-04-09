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Бизнес

Арзамасский машзавод в Нижегородской области увеличил чистую прибыль в 2017 году в 1,54 раза

09 апреля 2018 18:35  [649] Бизнес

Фото: АМЗ

Чистая прибыль по РСБУ ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" (АМЗ, Нижегородская область, находится под управлением Военно-промышленной компании, ВПК) в 2017 году выросла в 1,54 раза по сравнению с 2016 годом – до 511 млн 389 тысяч рублей.

Как сообщается в отчете, выручка АМЗ в 2017 году увеличилась на 16,98% по сравнению с 2016 годом – до 15 млрд 27 млн 817 тысяч рублей, себестоимость выросла на 2,81% - до 10 млрд 778 млн 115 тысяч рублей.

Прибыль от продаж предприятия в 2017 году выросла в 1,53 раза по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 1 млн 966 тысяч рублей, прибыль до налогообложения возросла также в 1,53 раза – до 839 млн 723 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность АМЗ в 2017 году сократилась на 26,25% - до 5 млрд 743 млн 104 тысяч рублей, кредиторская задолженность снизилась на 6,31% - до 7 млрд 35 млн 620 тысяч рублей.

Напомним, более чем на 6% снизилась чистая прибыль АМЗ в 2016 году, а объемы производства - более чем на 21%.

СПРАВКА:
АМЗ основан в 1972 году и является одним­ из ведущих предприятий страны по производству бронетехники. Сейчас специализируется на изготовлении бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А и их модификаций, а также транспортного средства специального назначения "Тигр" в разных модификациях. Помимо этого, завод ведет работу по созданию новых образцов военной техники - "Медведь", "Каратель" и "Бумеранг". Уставный капитал предприятия составляет 678 млн 216 тысяч рублей.

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