Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%

13 февраля 2026 13:56 Экономика
Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение в шестой раз подряд снизить ключевую процентную ставку. Ставка снова уменьшена на 0,5 процентного пункта: с 16% до 15,5% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Это уже шестое подряд снижение. ЦБ продолжает смягчать денежно-кредитную политику с июня 2025 года.

Тогда впервые почти за три года ключевая ставка была понижена с рекордных 21% до 20% годовых. В дальнейшем регулятор последовательно сокращал ее: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, а в декабре — до 16%.

Таким образом, с июня ставка снизилась суммарно с 21% до 15,5% годовых.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% годовых в 2026 году", — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что региональный продукт Нижегородской области увеличился на 1,1%

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных