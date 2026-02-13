Банк России понизил ключевую ставку до 15,5% Экономика

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение в шестой раз подряд снизить ключевую процентную ставку. Ставка снова уменьшена на 0,5 процентного пункта: с 16% до 15,5% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Это уже шестое подряд снижение. ЦБ продолжает смягчать денежно-кредитную политику с июня 2025 года.

Тогда впервые почти за три года ключевая ставка была понижена с рекордных 21% до 20% годовых. В дальнейшем регулятор последовательно сокращал ее: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, а в декабре — до 16%.

Таким образом, с июня ставка снизилась суммарно с 21% до 15,5% годовых.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% годовых в 2026 году", — отмечается в заявлении.

