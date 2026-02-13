Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Экономика

Павловский лимон признали региональным брендом

13 февраля 2026 13:00 Экономика
Павловский лимон признали региональным брендом

Фото: Александр Воложанин

Роспатент зарегистрировал бренд "Павловский лимон" (ГУ № 404). Комнатный цитрус, который выращивают в Павлове с XIX века, официально признан географическим указанием Нижегородской области.

История комнатного лимона в Павлове началась в XIX веке, когда купец Иван Карачистов привез из Турции черенки лимона и передал их родственнику для разведения. С этого времени выращивание лимонов стало массовым — растения появились почти в каждом доме. Жители адаптировали культуру к местным условиям, отбирали лучшие саженцы и совершенствовали сорт. А с 2005 года в городе даже установлен памятник "Павловскому лимону".

Новый статус стал вторым географическим указанием, зарегистрированным предпринимателями Нижегородской области. Кроме того, в области оформлены семь наименований мест происхождения товаров.

Напомним, в Павлове разворачивается конфликт между двумя производителями лимонов. В январе конкуренцию признали недобросовестной из-за регистрации товарного знака. Кроме того, суд обязал одного из предпринимателей опубликовать опровержение на статью о конкуренте от 2018 года, так как информация не соответствует действительности.

В январе сообщалось, что Роспатент закрепил за Нижним Новгородом два туристических бренда — "100% настоящая Россия" и "Столица закатов".

