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Автомобиль сбил пешехода после столкновения на перекрёстке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 9 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 20:14 на ул. Краснодонцев, 1. Согласно информации, 65-летний водитель автомобиля Volkswagen при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Peugeot, после чего Peugeot совершил наезд на пешехода, стоявшего на тротуаре.
В результате ДТП 27-летний пешеход получил черепно-мозговую травму.
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