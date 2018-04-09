Автомобиль сбил пешехода после столкновения на перекрёстке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 9 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил пешехода после столкновения на перекрёстке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 9 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 20:14 на ул. Краснодонцев, 1. Согласно информации, 65-летний водитель автомобиля Volkswagen при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Peugeot, после чего Peugeot совершил наезд на пешехода, стоявшего на тротуаре.

В результате ДТП 27-летний пешеход получил черепно-мозговую травму.