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Три человека пострадали при столкновении "Лады" с автобусом в Лукояновском районе Нижегородской области 9 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 07:25 на 174 км автодороги Нижний Новгород – Саратов. Согласно информации, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом ПАЗ 32053-70.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира "Лады", женщины 42 и 40 лет были госпитализированы с переломами и ушибами.
Напомним, что в этот же день автомобиль после ДТП на перекрёстке ул. Краснодонцев и пр. Молодёжного в Нижнем Новгороде вылетел на тротуар и сбил пешехода.
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