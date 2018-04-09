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Происшествия

Три человека пострадали при столкновении "Лады" с автобусом в Лукояновском районе Нижегородской области 9 апреля

10 апреля 2018 11:01  [157] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали при столкновении "Лады" с автобусом в Лукояновском районе Нижегородской области 9 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:25 на 174 км автодороги Нижний Новгород – Саратов. Согласно информации, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом ПАЗ 32053-70.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира "Лады", женщины 42 и 40 лет были госпитализированы с переломами и ушибами.

Напомним, что в этот же день автомобиль после ДТП на перекрёстке ул. Краснодонцев и пр. Молодёжного в Нижнем Новгороде вылетел на тротуар и сбил пешехода.

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