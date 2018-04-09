Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 8 апреля 31-летней нижегородки Анастасии Шамеевой Происшествия

Анастасия Шамеева Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 8 апреля 31-летней нижегородки Анастасии Шамеевой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 10 апреля 2018 года.



Согласно информации, женщина ушла из дома по ул. Плотникова,3 в 22:00 и не вернулась.



Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, рыжие волнистые волосы ниже плеч, голубые глаза. Была одета в черную куртку из кожзаменителя, черную тунику, черные лосины, кроссовки чёрно-серые с белой подошвой. Особые приметы: родинка на лбу справа, татуировка на щиколотке левой ноги.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).