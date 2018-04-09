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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 8 апреля 31-летней нижегородки Анастасии Шамеевой

10 апреля 2018 11:43  [477] Происшествия
Анастасия Шамеева

Анастасия Шамеева

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 8 апреля 31-летней нижегородки Анастасии Шамеевой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, женщина ушла из дома по ул. Плотникова,3 в 22:00 и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, рыжие волнистые волосы ниже плеч, голубые глаза. Была одета в черную куртку из кожзаменителя, черную тунику, черные лосины, кроссовки чёрно-серые с белой подошвой. Особые приметы: родинка на лбу справа, татуировка на щиколотке левой ноги.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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