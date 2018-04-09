"Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" получил 29 новых автомобилей 10 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин передал ключи от 29 новых карет скорой помощи "Нижегородскому территориальному центру медицины катастроф". Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, новые автомобили предполагается использовать во время проведения в Нижнем Новгороде игр Чемпионата мир по футболу 2018 года. 16 автомобилей предназначены для работы общепрофильных выездных бригад, 13 – для работы специализированной выездной бригады и позволяют оказывать реанимационную помощь (реанимобили).

"После Чемпионата мира по футболу все 29 автомобилей останутся в регионе, и будут служить жителям Нижегородской области. Это позволит повысить качество медицинской помощи. На время Чемпионата мира мы не отвлекаем бригады, которые обслуживают жителей региона. Все будет работать в штатном режиме, а в рамках Чемпионата задействуем именно дополнительные машины", - сказал Никитин на церемонии передачи ключей.

"Раньше автомобили для оказания интенсивной помощи больным, реанимобили, в основном закупались на шасси иностранных производителей. В прошлом году мы освоили производство реанимобилей "ГАЗель NEXT", - и гордимся тем, что первые такие машины поступили в Нижний Новгород", - сказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

"Скорая помощь в дни Чемпионата будет работать в усиленном режиме. Все 29 машин будут дежурить на объектах Чемпионата, это больше чем в других регионах. У нас проходят и усиленные курсы подготовки. Уже не первый месяц сотрудники обучаются английскому языку, будем продолжать эту работу. Также весь медперсонал проходит интенсивный курс оказания реанимационной помощи", - приводятся в сообщении слова директора ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" Светланы Ермоловой.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.