Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2018 17:29  [43] Госдума одобрила закон об ужесточении требований к безопасности детского отдыха в РФ
10 апреля 2018 17:24  [49] "Три-четыре месяца необходимо для введения АСОП в регионе, нужна только политическая воля", - Сергей Зуденков
10 апреля 2018 17:16  [52] "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" получил 29 новых автомобилей 10 апреля
10 апреля 2018 17:04  [63] Число зарегистрированных пользователей на портале госуслуг в Нижегородской области выросло на 22% в I квартале 2018 года
10 апреля 2018 16:39  [374] Только 76% учеников Нижнего Новгорода питаются в школах, - Роспотребнадзор
10 апреля 2018 16:27  [99] Ректор НГЛУ Борис Жигалев возглавил Общественный совет при департаменте внешних связей вместо Алексея Алехина
10 апреля 2018 16:22  [78] "Фрегат" получил право на ремонт фасада Нижегородского театра кукол
10 апреля 2018 16:06  [105] "Основная проблема в вопросе раздельного сбора мусора – не до конца проработанное законодательство", - Владислав Атмахов
10 апреля 2018 16:03  [98] Специалисты ОНФ отметили новаторский опыт Дзержинска Нижегородской области по многоуровневому информированию граждан
10 апреля 2018 15:56  [650] Нижегородское правительство разработало порядок раздельного сбора ТКО в регионе
Общество

"Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" получил 29 новых автомобилей 10 апреля

10 апреля 2018 17:16  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин передал ключи от 29 новых карет скорой помощи "Нижегородскому территориальному центру медицины катастроф". Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, новые автомобили предполагается использовать во время проведения в Нижнем Новгороде игр Чемпионата мир по футболу 2018 года. 16 автомобилей предназначены для работы общепрофильных выездных бригад, 13 – для работы специализированной выездной бригады и позволяют оказывать реанимационную помощь (реанимобили).

"После Чемпионата мира по футболу все 29 автомобилей останутся в регионе, и будут служить жителям Нижегородской области. Это позволит повысить качество медицинской помощи. На время Чемпионата мира мы не отвлекаем бригады, которые обслуживают жителей региона. Все будет работать в штатном режиме, а в рамках Чемпионата задействуем именно дополнительные машины", - сказал Никитин на церемонии передачи ключей.

"Раньше автомобили для оказания интенсивной помощи больным, реанимобили, в основном закупались на шасси иностранных производителей. В прошлом году мы освоили производство реанимобилей "ГАЗель NEXT", - и гордимся тем, что первые такие машины поступили в Нижний Новгород", - сказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

"Скорая помощь в дни Чемпионата будет работать в усиленном режиме. Все 29 машин будут дежурить на объектах Чемпионата, это больше чем в других регионах. У нас проходят и усиленные курсы подготовки. Уже не первый месяц сотрудники обучаются английскому языку, будем продолжать эту работу. Также весь медперсонал проходит интенсивный курс оказания реанимационной помощи", - приводятся в сообщении слова директора ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" Светланы Ермоловой.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph